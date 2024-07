A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou, nesta terça-feira (23), um pedido de cálculo excepcional para recomposição dos efeitos de descontos ou não aplicação de aumentos tarifários nas distribuidoras atingidas pela enchente no Rio Grande do Sul. Os custos serão compensados de forma diluída no processo tarifário de 2025 a 2027.