Só os primeiros cinco meses de 2024 já superaram em 12% todo o 2023 na quantidade de migrações para o mercado livre de energia no Rio Grande do Sul. Foram 865 adesões. No ano passado, tinham sido 773, já com um crescimento de 70% sobre o anterior. Os dados são da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).