Cesta básica sem carne e carros elétricos no imposto do pecado: entenda a regulamentação da reforma tributária que deve ser votada nesta quarta

O avanço do regimento da reforma tributária ganha força nesta semana no Congresso. O texto que regulamenta a nova base tributária do país deve começar a ser votado a partir de quarta-feira (10) pelo plenário da Câmara dos Deputados. A sessão está prevista para iniciar às 9h. Os parlamentares vão se debruçar sobre o relatório montado por um grupo de trabalho que atuou nas regras gerais dos tributos criados sobre o consumo, que vão substituir PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS após um período de transição (2026 a 2033).