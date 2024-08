Iniciada nesta quarta-feira (31), a paralisação de 48 horas nas atividades das agências reguladoras ameaça dificultar ou até interromper no país uma série de procedimentos na rotina de fiscalização. A paralisação também pode atrasar a análise de processos em andamento, segundo informações dos órgãos do setor e do sindicato que representa as 11 agências reguladoras federais.