O governo federal detalhou, nesta terça-feira (30), a contenção de R$ 15 bilhões no orçamento anunciada há cerca de duas semanas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A medida é considerada necessária para que o arcabouço e a meta fiscal sejam cumpridos. O decreto, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União. As informações são do jornal Estadão.