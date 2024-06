A enchente no Rio Grande do Sul teria deixado mais de 200 mil veículos danificados parcial e totalmente. O presidente da entidade que representa as concessionárias e distribuidores de veículos no RS, a Sincodiv/Fenabrave-RS, Jefferson Fürstenau, afirma que a estimativa a curto prazo é de que irá faltar carros seminovos no mercado gaúcho, por causa da alta demanda pela reposição do bem.