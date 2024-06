O rescaldo da enchente que varreu o Rio Grande do Sul já respinga nas finanças dos municípios e é colocado como preocupação primordial das prefeituras do Estado. O alerta foi reforçado pelo presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), Marcelo Arruda, em painel que discutiu a reconstrução do RS através dos municípios no Tá na Mesa desta quarta-feira (26), na sede da Federasul, em Porto Alegre.