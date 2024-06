Ex-diretora da Americanas tem prisão revogada pela justiça do Rio de Janeiro e deve se entregar em Lisboa

Investigada por suposto envolvimento em fraudes contábeis de R$ 25,3 bilhões na Americanas, a ex-diretora da varejista Anna Christina Ramos Saicali deve se apresentar às autoridades portuguesas neste domingo (30), no Aeroporto de Lisboa e retornar ao Brasil. Assim que desembarcar no país, ela ainda terá de entregar seu passaporte à Polícia Federal. Essa foi a condição imposta pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro para substituir preventiva de Anna.