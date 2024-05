O ritmo frenético de gritos, assobios e carrinhos de carga cortando a passagem fez parecer como se nada tivesse mudado no primeiro dia de operação da estrutura improvisada da Centrais de Abastecimento do Estado, a Ceasa-RS. Devido à inundação do seu complexo, onde a água bateu 2,5 metros, a central “levantou acampamento” e se instalou no estacionamento cedido pela Farmácias São João, às margens da freeway, onde abriga produtores e atacadistas desde esta quarta-feira.