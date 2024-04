O calendário de vencimentos do Imposto sobre Propriedade Veicular Automotiva (IPVA) de 2024 sofreu uma alteração: agora, o prazo para quitação referente a abril foi ampliado para o último dia útil do mês. Isso significa que o vencimento para todos os finais de placas será em 30 de abril. Além disso, nessa mesma data, ocorre o vencimento da quarta parcela do IPVA.