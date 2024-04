Será que o o antigo DPVAT voltará a ser cobrado dos donos de veículos? A Câmara dos Deputados aprovou a criação do chamado Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidente de Trânsito (SPVAT), mas ainda é necessária uma tramitação do projeto. O assunto já provoca polêmica e foi pauta do programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, nesta quinta-feira (11). Assista acima.