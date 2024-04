A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) afirma que o conjunto de medidas de crédito anunciadas nesta segunda-feira (22) pelo governo federal é oportuno e deve manter o estímulo à recuperação da economia do país. O pacote do governo, voltado a microempreendedores individuais e a micro e pequenas empresas, foi detalhado em evento no Palácio do Planalto.