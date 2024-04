Diante de menores pressões na economia, a abertura de empresas avançou na arrancada do ano no Rio Grande do Sul. O total de novos negócios constituídos cresceu 12,2% no Estado no primeiro bimestre de 2024 ante igual período de 2023. Os dados fazem parte de levantamento da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS).