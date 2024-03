A Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz), por meio da Receita Estadual, está alertando os contribuintes para uma alteração no pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2024. Agora, de acordo com a pasta, só é possível gerar um código QR Code para quitar o imposto via Pix, no site do Detran RS.