A Receita Federal começa nesta sexta-feira (15) a receber as declarações do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF). As informações são relativas aos rendimentos recebidos em 2023. A expectativa é que 43 milhões de declarações sejam entregues neste ano. Confira abaixo as principais informações que você precisa para estar preparado e ficar em dia com o Leão.