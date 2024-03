Além da contribuição previdenciária, o projeto de lei (PL) do governo para regulamentar o transporte de passageiros por aplicativos também estabelece novas regras sobre o Imposto de Renda (IR) da categoria. Um dos responsáveis pela elaboração da proposta, o secretário-executivo do Ministério do Trabalho, Francisco Macena, assegurou nesta segunda-feira (11) que a maioria dos motoristas deverá ser enquadrada na faixa de isenção. O governo vai considerar 25% do faturamento bruto como renda final.