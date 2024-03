O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou nesta terça-feira (26) a regulamentação do FGTS Futuro para a Faixa 1 do Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV). Com isso, o trabalhador com carteira assinada que recebe até dois salários mínimos (R$ 2.640) poderá, em breve, usar depósitos futuros do fundo para pagar as prestações de imóveis adquiridos no MCMV.