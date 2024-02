A taxa de desemprego no Brasil no trimestre móvel encerrado em janeiro de 2024 ficou em 7,6%. É o mesmo percentual apurado no trimestre móvel anterior (de agosto a outubro de 2023). Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada nesta quinta-feira (29) pelo IBGE. O percentual é o menor desde 2015, último ano em que a taxa de desocupação neste trimestre móvel esteve abaixo de 7%, com 6,9%.