Em 2023, o Rio Grande do Sul registrou a quarta maior renda domiciliar per capita do país. No ano anterior, o Estado ocupava a terceira posição. O rendimento domiciliar por pessoa no RS, em 2023, ficou em R$ 2.304, enquanto no Brasil o valor ficou em R$ 1.893 (veja gráfico abaixo). O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou os resultados na manhã desta quarta-feira (28).