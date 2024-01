A produção de veículos cresceu 1,3% em 2023 na comparação com o ano de 2022. O ano passado fechou com 2,20 milhões de unidades, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira (10) pela Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Para a entidade, os números poderiam ser melhores, caso as exportações não tivessem caído 16% e as importações aumentado 29%.