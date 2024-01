Após apresentar altas nos últimos anos e diminuir a presença na mesa de parte das famílias, a carne bovina registrou queda no Rio Grande do Sul em 2023. O valor médio dessa proteína caiu 16,25% no ano passado no Estado. O dado faz parte de levantamento do Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva (NESPro), da UFRGS. Maior oferta, queda no valor do gado e baixa demanda da população em cenário de endividamento e inadimplência explicam a queda no preço desse alimento, segundo especialistas e integrantes do setor produtivo.