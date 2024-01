Em um ano de crescimento econômico nacional acima do esperado e de normalidade no âmbito sanitário, a abertura de empresas de sociedade limitada avançou no Rio Grande do Sul. Conhecido como LTDA, esse tipo de negócio cresceu 11,5% no Estado em 2023, atingindo o maior patamar em uma série histórica que conta com informações desde 2003. Os dados são da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS). Menos burocracia e digitalização no processo de constituição, melhoria no ambiente de negócios e extinção de modalidade ajudam a explicar esse cenário, segundo especialistas.