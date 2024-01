O calendário acabou, mas as surpresas de 2023, ainda não. Na tarde desta sexta-feira (5), saiu o resultado da balança comercial do ano passado. O saldo, ou seja, a diferença entre exportações e as importações, alcançou US$ 98,84 bilhões, o maior valor da série histórica. A surpresa? As projeções no início do ano passado eram de cerca de US$ 56 bilhões (veja tabela abaixo).