Por que o dólar vai a R$ 5,80 neste dia de indiciamento de Bolsonaro 

Depois de semanas oscilando no patamar de R$ 5,70, o dólar subiu nesta quinta-feira (21) para o nível de R$ 5,80. Como a maior novidade do dia promete ser o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, esse seria o motivo? Neste início de tarde, tem alta de 0,74%, para 5,811. Depois da confirmação oficial da Polícia Federal (PF) sobre o indiciamento, a cotação mal piscou: segue com alta de 0,8%, para R$ 5,815.