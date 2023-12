A melhora nos indicadores de renda e de desigualdade tanto no Brasil quanto no Rio Grande do Sul, divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira (6) na Síntese de Indicadores Sociais, respondem a uma retomada da atividade econômica no último ano. Os níveis de extrema pobreza e pobreza reduziram em 2022, depois de atingirem patamares negativos recordes no ano anterior.