A partir desta quarta-feira (27), a Petrobras reduzirá em R$ 0,30 por litro o seu preço médio de venda de diesel A para as distribuidoras, que passará a ser de R$ 3,48 por litro. No ano, informou a estatal, a variação acumulada no preço de venda do diesel A é uma redução de 22,5%, queda de R$ 1,01 por litro.