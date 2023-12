O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve apresentar nesta terça-feira (26) as medidas para compensar a desoneração da folha de pagamento. No último dia 22, Haddad afirmou que as ações vão recompor apenas o impacto da prorrogação do benefício para 17 setores da economia, sem considerar a redução da contribuição para a previdência de cidades de pequeno porte.