Reflexo da disparada na busca por painéis fotovoltaicos observada nos últimos anos, a capacidade de geração de energia solar segue em expansão no Rio Grande do Sul. Levando em conta dados até novembro, a potência instalada do setor cresceu 29,38% neste ano no Estado na comparação com o final de 2022. Especialistas e integrantes do ramo afirmam que parte do aumento da estrutura ainda é uma resposta ao grande número de novas adesões durante o período com incentivo do governo federal. Por outro lado, dados mostram queda em novos pedidos de conexão. Fontes afirmam que esse movimento é natural em um ambiente de acomodação após picos observados em um passado recente.