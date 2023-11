Em ambiente marcado por tentativa de redução de custos e de economia que busca fôlego, o trabalho intermitente, um dos principais produtos da reforma trabalhista, segue avançando no Rio Grande do Sul. Esse modelo cresceu 116,3% no acumulado deste ano até setembro ante o mesmo período de 2022. Os dados fazem parte da mais recente divulgação do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), organizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Possibilidade de reduzir gastos com mão de obra e instabilidade na economia abrem espaço para esse salto, segundo especialistas.