Para conhecer mais sobre os destinos turísticos do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo, cerca de 15 mil pessoas se inscreveram para participar da 35ª edição do Festuris, evento internacional do setor de turismo, no Serra Park, em Gramado. Neste ano, a convenção ocupou os três pavilhões do complexo, com estandes de todos os estados brasileiros e 40 países. O evento se encerra neste domingo (12).