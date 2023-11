Pessoas que ganham até dois salários mínimos e têm dívidas de até R$ 20 mil terão oportunidade de refinanciar o débito nesta quarta-feira (22), durante mutirão do programa federal Desenrola. Em parceria com organizações da sociedade civil, bancos e outros credores, o Dia D — Mutirão Desenrola pretende fomentar as renegociações e ampliar o alcance do programa.