Os aposentados que recebem os benefícios previdenciários do INSS de um salário-mínimo podem passar a receber o valor de R$ 1.421 em 2024. É o que indica a previsão orçamentária do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviada ao Congresso para o reajuste do mínimo. O relatório final da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024 pode ser votado ainda nesta semana, conforme a Câmara dos Deputados.