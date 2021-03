Pandemia Lira diz que PEC sobre auxílio emergencial deve ser votada nesta semana; valor deve ficar em R$ 250 e ser pago por quatro meses Presidente da Câmara esteve reunido com o presidente Jair Bolsonaro, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e com o ministro da Economia, Paulo Guedes, no último domingo