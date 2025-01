Entenda como fica o mercado de apostas no Brasil após regulamentação

Governo autorizou a operação de 14 empresas, em caráter definitivo, e de 52, de forma temporária. nakarin / stock.adobe.com

O Ministério da Fazenda, por meio da Secretaria de Prêmios e Apostas, publicou, em 31 de dezembro do ano passado, uma série de portarias que autorizam 66 empresas a atuar no novo mercado regulado de apostas no Brasil. As disposições entraram em vigor em 1º de janeiro deste ano.

As licenças foram concedidas a 14 empresas em caráter definitivo, que representam 30 sites de apostas e cassinos online. Outras 52 empresas, representando mais 109 sites, receberam autorização temporária para operar e terão mais 60 dias para resolver pendências em relação às suas certificações (veja a lista abaixo).

Somente as empresas autorizadas pelo governo federal podem atuar neste mercado em todo o Brasil. Uma decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), no início deste mês de janeiro, vetou a operação de bets licenciadas pela Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) fora do território do Estado.

Cada empresa autorizada a operar neste mercado teve de desembolsar R$ 30 milhões a título de outorga ao governo federal. Novos interessados em receber autorizações podem realizar solicitações, e o governo federal tem até 150 dias, a partir da entrega da documentação, para deferir ou indeferir o pedido.

Nesta reportagem, confira quais são as novas normas, a regulamentação do setor, para onde vão os recursos movimentados por este mercado e como apostar legalmente no país.

Novas normas

A partir de 1º de janeiro, todas as empresas autorizadas precisam cumprir as regras estabelecidas, como ter sede e administração no território nacional e operar exclusivamente em sites com o domínio “.bet.br” — de acordo com o Planalto, por um período de adequação, os domínios “.com.br” ainda estarão em funcionamento, porém não poderão ofertar apostas aos clientes. Outras medidas que entraram em vigor neste ano novo para as empresas são:

Proibição de crédito para apostas e de bônus de entrada

Exigência de identificação dos apostadores por CPF

Reconhecimento facial

Controle dos fluxos financeiros

Além disso, as empresas precisam estar constituídas de acordo com a legislação brasileira e cumprir normas relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro, segurança financeira e práticas de jogo responsável. O controle das operações, por parte da Secretaria de Prêmios e Apostas, terá monitoramento constante das transações, identificação de atividades suspeitas e aplicação de medidas de contenção, como alertas e bloqueios temporários de contas.

Em entrevista, nesta sexta-feira (3), ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, o secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Alexandre Dudena, disse que as empresas que estiverem fora das regras não poderão atuar no Brasil. Além de terem suas operações encerradas, as casas de apostas consideradas ilegais não poderão realizar qualquer tipo de promoção no país, seja por meio de publicidade ou patrocínio.

— Qualquer apostador será protegido pelas normas. A principal mudança é que, a partir de agora, qualquer empresa que deseje prestar esse serviço deve, primeiramente, solicitar uma autorização junto ao Ministério da Fazenda. Apenas após obter essa autorização poderá operar nacionalmente, seguindo todas as regras impostas pelo Ministério da Fazenda — disse.

Regulamentação

Desde 2018, as apostas em eventos esportivos no Brasil são legalizadas por meio da Lei nº 13.756/2018. Essa legislação, contudo, determinou a necessidade de regulamentação posterior da atividade.

Em 2023, a Presidência da República enviou uma medida provisória ao Congresso Nacional para regulamentar a atividade das apostas. Ainda naquele ano, foi aprovada a Lei nº 14.790/2023, que estabeleceu as diretrizes de operação nesse mercado e também incluiu os jogos online nessa categoria.

Ao final de 2024, o Ministério da Fazenda publicou as portarias de autorização para a atuação das empresas. A partir de 1º de janeiro de 2025, todas as disposições do arcabouço legislativo entraram em vigor.

— O Brasil fez o possível para ter a melhor regulação possível para esse mercado, com uma lei moderna, que traz as melhores técnicas de regulação do mercado internacional. É uma legislação produtiva para o mercado, porque estabelece que as empresas operem na legalidade, com a proteção do Estado. Para o consumidor, também é positivo, pois esclarece as regras e aponta as empresas devidamente autorizadas para operar, todas com sede no Brasil, então fica muito mais fácil de buscar qualquer reparação na Justiça se for necessário — afirma o advogado Tiago Gomes, do escritório Souto Correa Advogados, especialista em regulamentação de esportes, jogos e apostas.

Recursos

Para os apostadores, uma alíquota de 15% vai incidir sobre os prêmios líquidos que ultrapassarem R$ 2.259,20, valor da primeira faixa da tabela progressiva anual do Imposto de Renda.

Já para as empresas, além do pagamento regular de impostos comum a qualquer pessoa jurídica no Brasil, também incidirá o pagamento de outra taxa relativa à sua operação.

O 50º artigo da Lei nº 14.790/2023 determina que as empresas do setor serão taxadas em 12% sobre a receita bruta dos jogos subtraídos dos prêmios pagos aos apostadores, conhecido como GGR (gross gaming revenue, na sigla em inglês).

Esse montante também terá uma destinação já prevista na lei. Os valores serão distribuídos para políticas públicas de educação, segurança pública, esporte, seguridade social, turismo, saúde e entidades da sociedade civil.

Como apostar

Os interessados em apostar podem realizar as operações por conta própria. Devem apenas utilizar as plataformas de alguma das empresas devidamente autorizadas a atuar neste mercado pelo Ministério da Fazenda.

A partir do estabelecido pela legislação que regulamentou este mercado, todos os apostadores devem cadastrar seus CPFs ao usar estes serviços, assim como realizar um procedimento de reconhecimento facial.

É expressamente proibida a aposta por parte de menores de 18 anos. Também são vedados de participar da atividade atletas profissionais, assim como árbitros, treinadores e dirigentes esportivos, e ainda pessoas diagnosticadas com ludopatia, dependência patológica relacionada a jogos de azar.

Lista de sites autorizados

Sites autorizados em definitivo:

Pinnacle

Matchbook

Verdinha

Bolsa de Aposta

Fulltbet

BetBra

Seguro Bet

King Panda

SportyBet

LanceBEt

Alfa.bet

ArenaPlus

Betmgm

MGM

galera.bet

KTO

Betnacional

Mr. Jack Bet

Rei do Pitaco

Pitaco

Fazobetai

Oleybet

Betpark

BetBoom

7Games

Betão

R7

Superbet

Magicjackpot

Super

Sites autorizados temporariamente: