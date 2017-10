Relator do Refis na Câmara, deputado Newton Cardoso Júnior (PMDB-MG), anunciou mudança em seu perfil no Twitter

Relator do Refis na Câmara, deputado Newton Cardoso Júnior (PMDB-MG), anunciou no fim da tarde desta segunda-feira (30) que o presidente Michel Temer assinou nova medida provisória (MP) prorrogando de 31 de outubro até 14 de novembro o prazo de adesão ao programa de parcelamento tributário com a União.

A MP deve ser publicada no Diário Oficial da União até esta terça-feira (31), segundo o líder do governo na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

O governo poderia deixar de arrecadar de R$ 1 bilhão a R$ 1,2 bilhão caso mantivesse o prazo atual de adesões ao Refis, de acordo com cálculos do relator da MP do programa no Senado, o senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO).