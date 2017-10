Carlos Macedo / Agencia RBS

A CEO da Fraport no Brasil, Andreea Pal, afirmou nesta quarta-feira (25) que a empresa alemã investirá R$ 600 milhões em obras no Salgado Filho até 2021. Do total, cerca de 90% serão aportados entre 2018 e 2019, segundo a executiva.

– Com o aeroporto melhor, mais empresas aéreas e aviões maiores poderão vir a Porto Alegre –disse Andreea em entrevista coletiva na Capital.

Um dos principais desafios da empresa no aeroporto é a ampliação da pista, prevista para ser concluída em pouco mais de quatro anos.

Para isso, aguarda a remoção de famílias que vivem na Vila Nazaré – tarefa a cargo do Departamento Municipal de Habitação (Demhab). Segundo Andrea, a Fraport projeta que até outubro de 2019 a situação seja resolvida.

– Para operar a pista, precisamos que as famílias sejam realocadas. Mas podemos começar as obras com elas no local – frisou a CEO.

A empresa administrará o Salgado Filho pelos próximos 25 anos e o aeroporto de Fortaleza, no Ceará, por 30. No terminal de Porto Alegre, há possibilidade de prorrogação de contrato por mais cinco anos.

A companhia alemã arrematou o Salgado Filho por R$ 382 milhões, em leilão realizado em março. Quatro meses depois, no fim de julho, assinou o contrato de concessão com o governo federal.

Segundo o contrato firmado com o governo federal, o Salgado Filho ainda será administrado em parceria com a Infraero até o primeiro semestre de 2018.

Da Rússia para o RS