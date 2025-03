Condomínio náutico no Litoral Norte gaúcho é opção de moradia com lazer

Entrega do empreendimento está prevista para o segundo semestre de 2026. Aviva Urbanismo / Divulgação

Mesmo passados cinco anos, alguns comportamentos e mudanças de estilo de vida adotados na pandemia persistem. É o caso da busca por maior qualidade de vida, encontrado em locais longe de grandes centros urbanos e com maior contato com a natureza. É o caso, por exemplo, do Litoral Norte gaúcho, que teve uma alta de 32% no número de moradores fixos - registrada no Censo 2022 - em comparação ao Censo de 2010.

Especialistas da WWF Brasil apontam que estar perto da natureza pode melhorar índices de saúde e de bem-estar, como a diminuição da pressão arterial, a redução dos hormônios do estresse, a melhora do humor e dos batimentos cardíacos. Com uma infraestrutura de marina náutica, o Nau Marina e Moradas, empreendimento da Aviva Urbanismo, em Osório, conecta o sossego da natureza com a praticidade do urbano.

— O empreendimento foi idealizado a partir de uma pesquisa mercadológica, onde se identificou o enorme alinhamento com o lifestyle náutico que as lagoas de Osório podem oferecer. Em comparação com empreendimentos próximos ao mar, o Nau oferece uma diversidade de opções de lazer muito superior — comenta o sócio proprietário da Aviva Urbanismo, Pedro Tolotti.

O Nau Marina e Moradas conta com lotes de até 730 m², com opção de lotes molhados (com espelho d’água aos fundos do terreno) e navegáveis (nos quais se chega apenas com embarcações), e foi projetado para criar momentos inesquecíveis. E tudo com segurança: o empreendimento é considerado o condomínio náutico com mais infraestrutura e opções de lazer do Rio Grande do Sul. A entrega do Nau está prevista para o segundo semestre de 2026.

Empreendimento terá praças arborizadas e áreas de convivência. Aviva Urbanismo / Divulgação

O único condomínio do Litoral Norte com um canal navegável, o Nau oferece acesso direto para explorar a Lagoa do Peixoto e a Lagoa da Pinguela. E a experiência náutica vai além: a exclusiva Marina Clube, assinada por Klaus Peters, garante uma estrutura completa com serviços diferenciados, proporcionando conveniência, segurança e praticidade tanto para os moradores quanto para suas embarcações.

— As lagoas oferecem ainda diversas experiências, como caiaque, stand up paddle, wakeboard, pescaria e muito mais. Desfrutar da vista da Lagoa do Peixoto a partir da orla do Nau é uma experiência única, observar a tranquilidade das águas e a beleza da paisagem do morro proporciona uma sensação única de paz. É como se o tempo desacelerasse diante da imensidão da lagoa, trazendo uma sensação de bem-estar — destacou Patrícia Nopes, gerente comercial da Aviva.

A gerente ainda ressalta que todo o projeto possui vista para o Morro da Borússia e para as lagoas. Quem assina o paisagismo da orla privativa de frente para a lagoa do condomínio navegável é o escritório Takeda Design. As obras das áreas de lazer, como clubes e pórtico, já começaram assim como a pavimentação e estão com o andamento acelerado, segundo Nopes.

Entre as áreas de uso comum estão seis quadras de beach tennis, cinco salões gourmet, um salão de festas principal, guarita blindada, academia, piscina aquecida com raia, sauna, mirante para lagoa, pet place, diversos playgrounds, campo de futebol e sete praças arborizadas.

— O Nau, atualmente, possui a maior infraestrutura de lazer do litoral e temos lotes com vista permanente da lagoa até lotes de canal, que a pessoa pode chegar de barco até em casa — exemplifica.

Facilidade na compra

Os terrenos do Nau Marina e Moradas têm preços atrativos e condições facilitadas com parcelas que partem de R$1.800,00. Há ainda a possibilidade de financiamento direto com a urbanizadora, tornando a aquisição ainda mais prática.

A Aviva Urbanismo, com 27 anos de experiência e mais de 3 milhões de metros quadrados urbanizados, é líder no segmento de condomínios fechados de alto padrão no Rio Grande do Sul. Com uma diversificada gama de empreendimentos, a empresa se destaca pela qualidade e pela valorização imobiliária. Entre seus projetos estão o Legano Bairro Cidade, o primeiro bairro planejado da região metropolitana, é um marco no conceito de urbanismo, reunindo qualidade de vida, infraestrutura completa e valorização imobiliária. Dentro dele, estão o Legano Reserva, o Legano Multy e o Aura Legano, empreendimentos que reforçam o compromisso da Aviva Urbanismo com inovação e excelência.



Seu portfólio também inclui projetos como o Montalcino Riserva e a Reserva do Rizzo, em Caxias do Sul; o Nau Marina e Moradas, em Osório; o Monet Residence, em Gravataí; e o Bosque Résidence Galerie, no Campeche (Florianópolis). Além de sua atuação no setor imobiliário, a empresa investe em preservação ambiental por meio da Reserva Aviva, contribuindo para a conservação da Mata Atlântica.