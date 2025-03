Bairro parque de SC anuncia segundo projeto de residencial em parceria com incorporadora de Caxias do Sul

Maquete do Veleiros Residence. Green Fotografias / Divulgação

O Vivapark Porto Belo, um dos primeiros bairros parque do Brasil, localizado em Santa Catarina, anunciou recentemente seu próximo lançamento, resultado da parceria entre a incorporadora Eccel, de Caxias do Sul, e a desenvolvedora imobiliária catarinense Vokkan. Trata-se do Veleiros Residence, com projeto assinado pelo escritório VOO Arquitetura, que deve ter potencial de gerar R$ 290 milhões em receitas.

Com três torres e 386 unidades residenciais e espaços comerciais, o Veleiros apresenta 36 tipologias de plantas, com apartamentos que vão de 44,36 a 130,36 metros quadrados, além de unidades com áreas privativas de até 246,24 metros quadrados e salas comerciais que variam entre 29,27 e 154,41 metros quadrados.

Além de contar com um design que evidencia formas geométricas, as fachadas são marcadas detalhes que integram vegetação e luz natural. A arquitetura do projeto valoriza a integração entre elas por meio de duas passarelas elevadas. As áreas de lazer somam mais de 3,6 mil metros quadrados e são distribuídas em cinco pavimentos, com destaque para os ambientes localizados no topo do empreendimento.

No Veleiros Residence, os apartamentos contarão com fornecimento de gás natural, infraestrutura para carregamento de veículos elétricos e controle de acesso por reconhecimento facial com senha nas áreas comuns. Seguindo o padrão de sustentabilidade do bairro parque, o empreendimento está em processo de certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), selo internacional que reconhece construções sustentáveis com alto desempenho ambiental e eficiência energética.

Sócios da Eccel Incorporadora, Guilherme Foppa, Lucio Mauro Turcatti e Alex Foppa. Green Fotografias / Divulgação

Veleiros já é o segundo projeto da incorporadora caxiense no Vivapark Porto Belo — o primeiro foi o Videiras. As obras estão previstas para iniciar no segundo semestre deste ano e serem finalizadas em 2029.

— O Vivapark atrai muito por ser diferente. Há quase 30 anos no mercado, a Eccel tem um público que queria imóvel na praia. E o cliente gaúcho tem por característica um pouco mais de critério, de olhar para o futuro. E mais projetos em parceria com a Vokkan devem vir pela frente — destaca Alex Foppa, sócio da Eccel Incorporadora.

Quase 30% de investidores gaúchos

O Vivapark Porto Belo vem atraindo cada vez mais gaúchos em busca de oportunidades no Litoral Norte catarinense. Eles já representam 29,41% dos clientes do bairro parque, que reúne compradores de 17 estados brasileiros e 14 países.

— Muitas pessoas estão vindo recomeçar a vida aqui — comenta Rafael Kirchner, sócio e diretor de negócios da Vokkan.

Um dos primeiro bairros parques do Brasil

O Vivapark Porto Belo, empreendimento localizado na Costa Esmeralda em Santa Catarina, é inspirado em tendências mundiais de planejamento urbano, une espaços de moradia, trabalho, educação, lazer e cultura.

O projeto foi idealizado pelo arquiteto Jaime Lerner (1937-2021), eleito pela revista norte-americana de planejamento urbano Planetizen o segundo urbanista mais influente de todos os tempos. Além disso, foi prefeito de Curitiba e governador do Paraná.

O Vivapark Porto Belo conta com uma área verde de mais de 230 mil metros quadrados. O empreendimento possui padrão internacional de sustentabilidade e foi o primeiro do mundo a atingir o nível platinum na categoria Plan & Design da certificação LEED for Communities, principal sistema global de avaliação de qualidade de vida e alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

*O jornalista viajou para Porto Belo à convite das empresas Eccel e Vokkan.