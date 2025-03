Harmony combina localização privilegiada e alto padrão no litoral norte gaúcho

Complexo é composto por Sports Hall, Social Club, Garden Club e Beach Club. Harmony / Divulgação

Em um mundo cada vez mais agitado, morar em meio a natureza sem ter que abrir mão das conveniências da cidade é um grande privilégio. O Harmony – Life & Style está a cinco minutos dos melhores restaurantes, supermercados, escolas e outras comodidades de Capão da Canoa e Atlântida. Localizado em uma paisagem deslumbrante entre o mar e a Lagoa dos Quadros, reúne o charme e a sofisticação dos dois balneários em um endereço com vivências exclusivas.

Fruto da parceria entre Dallasanta e Nazale – e projetado pelo renomado escritório Arquitetura Nacional –, o empreendimento é o mais contemporâneo do litoral norte gaúcho. O condomínio dispõe de 429 lotes com 300 a 544 metros quadrados e infraestrutura de alto padrão – composta por Sports Hall, Social Club e Garden Club.

A experiência de viver e morar fica completa com o Harmony Beach Club. A poucos metros do mar, o clube de praia conta com estrutura de gastronomia, comércio e serviços do mais alto nível.

Oportunidade sem igual

As peculiaridades do projeto tornam o Harmony um condomínio único. Os fatores exclusividade, comodidade e interesse fazem dele um patrimônio vantajoso para investidores e construtoras.

– O Harmony conta com todos os elementos que o mercado imobiliário exige do ponto de vista de liquidez. Tem localização privilegiada, estrutura condominial incomparável e um número expressivo de pessoas com desejo de morar ou investir. Há interessados de praticamente todos os cantos do estado, com destaque para a região metropolitana e a Serra Gaúcha – comenta Cristiano Caetano, da Dallasanta.

O empreendimento trabalha preços adequados para a região e condições de pagamento vantajosas até 60 vezes sem juros. Somado a isso, a contemporaneidade e a singularidade do projeto por si só também impactam a valorização dos imóveis.