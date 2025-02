Alphaville Gravataí abre maior academia de condomínio do RS com 520m²

Bruna Biron / Acervo Pessoal

Com um investimento significativo em infraestrutura, o Alphaville Gravataí entrega aos seus moradores um espaço que eleva o conceito de atividades físicas em condomínios residenciais. A nova academia, com impressionantes 520 metros quadrados de área construída, é a maior entre condomínios fechados no estado, consolidando o empreendimento como referência em qualidade e inovação.

O mercado imobiliário no Rio Grande do Sul vive um cenário promissor, com uma demanda crescente por empreendimentos que aliam infraestrutura de excelência, qualidade de vida e gestão eficiente. Nesse contexto, o Alphaville Gravataí se consolida como um modelo inspirador, que desejamos multiplicar. A conquista de ser o primeiro condomínio residencial certificado pelo GPTW (Great Place to Work) reflete o investimento contínuo em estrutura e práticas de gestão de qualidade, reafirmando o compromisso em oferecer uma experiência de moradia diferenciada.

Projetado para atender às necessidades de diversos perfis de moradores, incluindo atletas que residem no condomínio, o espaço conta com modernos aparelhos de musculação, áreas exclusivas para alongamento e cardio, além de um ambiente cuidadosamente planejado para garantir conforto, praticidade e segurança.

A nova academia simboliza mais do que uma melhoria interna: representa uma contribuição direta para o fortalecimento do mercado imobiliário local. "Nosso objetivo foi oferecer uma estrutura que estivesse à altura das expectativas dos moradores, agregando valor ao condomínio e reafirmando o Alphaville Gravataí como um lugar onde se vive com qualidade e bem-estar", destacou a administração.

A inauguração do espaço reforça o compromisso do condomínio em proporcionar uma experiência de moradia completa, que alia lazer, segurança, qualidade de vida e infraestrutura de alto padrão.