Projeto no litoral norte tem infraestrutura completa e localização privilegiada

Complexo é composto por Sports Hall, Social Club, Garden Club e Beach Club. Harmony / Divulgação

O litoral norte do Rio Grande do Sul é conhecido por suas paisagens deslumbrantes. Além das praias costeiras, há paredões rochosos, cascatas em meio a Mata Atlântica e mais de quarenta lagoas que banham toda a região.

Capão da Canoa e Atlântida são dois balneários muito almejados pelos gaúchos. De um lado, comodidade e bem-estar. Do outro, charme e sofisticação. Agora, o Harmony - Life & Style reúne as melhores experiências das duas praias em um só lugar. O empreendimento é fruto da parceria entre Dallasanta e Nazale, sinergia que trouxe conexão local a um projeto com características globais.

Junto ao eixo residencial mais valorizado de Capão da Canoa, à beira da Lagoa dos Quadros, o condomínio dispõe de 429 lotes com 300 a 544 metros quadrados e infraestrutura completa de alto padrão. Ao redor, 27 mil metros quadrados de área verde integram o projeto à natureza.

– O Harmony contempla o que o litoral tem de melhor: a união das praias, a possibilidade de usufruir do condomínio o ano todo, a integração do mar e da lagoa, o lazer completo e incomparável, bem como todas as conveniências do entorno. Em cinco minutos, é possível chegar aos melhores restaurantes, supermercados, farmácias e escolas – destaca o CEO do grupo Dallasanta, Cristiano Caetano.

Infraestrutura completa

Projetado pelo renomado escritório Arquitetura Nacional, o Harmony é o empreendimento mais contemporâneo do litoral norte gaúcho.

Em uma área de 10,5 mil metros quadrados está o Harmony Sports Hall. O complexo esportivo e de atividades visa oferecer um incentivo para a adoção de uma vida equilibrada, com corpo e mente saudáveis. O espaço conta com quadras cobertas para a prática de tênis, padel e beach tênis. A céu aberto dispõe de quadra poliesportiva, quadra de beach tênis, cancha de bocha e campo de futebol, além de quiosques com churrasqueiras.

O Harmony Social Club é uma edificação de arquitetura autoral integrada à paisagem. Com 4 mil metros quadrados, o ambiente é composto por market place, coworking, pátio descoberto, espaço gourmet, salão de festas e deck. A ideia é reunir as principais demandas da vida cotidiana com conforto e sofisticação.

Já no Harmony Garden Club, a proposta é trazer uma nova forma de viver o lazer do condomínio em um cenário inspirador e inédito, voltado para a orla da Lagoa dos Quadros. Os 14 mil metros quadrados de espaço acomodam piscina com bar, prainha com deck, espaço fitness, playground, espaços kids e teen, sala de jogos com bar e parrilla, e fire place. Os moradores também têm à disposição sauna úmida, salão de beleza, sala de massagem e piscinas térmicas infantil e adulto (com raia).

Por fim, o Harmony Beach Club é o clube de praia mais exclusivo do litoral gaúcho. A poucos metros da praia, na melhor localização entre Capão da Canoa e Atlântida, conta com estrutura completa, conectando em um só lugar operações de gastronomia, comércio e serviços de alto padrão.

Exclusividade e experiência

O empreendimento é uma alternativa para pessoas que buscam a proximidade com a praia e a serra, mas sem abrir mão da conveniência de ter os principais serviços a poucos minutos de distância. Além disso, é um patrimônio vantajoso para investidores e construtores. Afinal, o fator localização é fundamental na dinâmica de valorização imobiliária.