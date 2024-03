Nem mesmo a chuva prevista para a semana foi capaz de impedir a Expodireto Cotrijal de renovar recordes. Um dia antes de encerrar, o número de visitantes já superava o da edição passada, ultrapassando 330 mil pessoas em quatro dias de exposição em Não-Me-Toque, no norte do RS.



Na manhã desta sexta-feira (8), a largada do último dia foi de público mais tímido. A chuva do primeiro dia voltou ao parque e reduziu a quantidade de pessoas em relação aos dias anteriores marcados por sol e calor, mas não afastou os visitantes.



Muitos ainda adentravam ao parque pela primeira vez na manhã. Lindomar Zang e Vera Magalhães, de Coqueiros do Sul, foram um dos primeiros a entrar na feira logo que abriram os portões principais.