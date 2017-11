Qual a importância de conhecer os próprios pontos fortes e as fraquezas para conseguir crescer na carreira?

Autoconhecimento é um processo chave no desenvolvimento e expansão das capacidades. Quando se conhece suas emoções, reações, preferências, objetivos e valores, você tende a tirar proveito do que é forte. E, naturalmente, transmite isso para os outros na busca de oportunidades. Investir nos seus pontos fortes é sempre mais proveitoso para a carreira.

Como fazer um diagnóstico de quais as próprias potencialidades e fraquezas?

A reflexão é um bom caminho para uma clara e honesta avaliação. Pensar nos principais acertos e sucessos no trabalho ajuda a identificar em que você é bom. O contrário serve para descobrir os pontos fracos. Com uma boa análise crítica, fica fácil lembrar-se das atividades em que você se saiu melhor, aquelas em que os outros elogiaram. E também as que te trouxeram prazer de fazer. Vale conversar com pessoas amigas no ambiente profissional e pedir um feedback franco.