Até 30 de novembro, consumidores com dívidas atrasadas terão a oportunidade de renegociar suas pendências sem sair de casa, usando o computador, o tablet ou o smartphone. É a nova edição do Feirão Limpa Nome da Serasa, que reúne grandes, médias e pequenas empresas de diversos segmentos. O evento permite a renegociação pela internet diretamente com esses credores de forma gratuita.

Participam da renegociação bancos e financeiras, operadoras de cartões de crédito, empresas de telefonia, lojas e recuperadoras de crédito, entre outras. Todas prometem oportunidades diferenciadas, com prazos de pagamentos especiais ou descontos para a quitação das contas em atraso.

– Este ano, decidimos realizar o feirão 100% online para ampliar a oportunidade e ajudar o maior número de consumidores em todo o Brasil. Estamos na época de recebimento do 13º salário. E, para quem tem esse recurso, é recomendável que priorize o pagamento da dívida – diz diretor de estratégia e gestão Serasa, Raphael Salmi.

Para participar, os consumidores devem acessar o site do Feirão, onde encontrarão todas empresas parceiras e o canal para iniciar a negociação. De acordo com a Serasa, o site é desenvolvido em ambiente que garante a proteção aos dados do consumidor. Isso quer dizer que, para quem não tiver internet em casa, é possível usar qualquer computador, celular ou tablet. Na última edição do Feirão Limpa Nome da Serasa, 320 mil consumidores conseguiram negociar suas dívidas.

Preparação para sair do buraco

Para aproveitar o evento, o consumidor precisa se preparar. Caso contrário, o que parece ser uma saída do buraco pode ser o caminho para afundar mais. Colocar na ponta do lápis todas as dívidas que se tem e eliminar despesas supérfluas ou desnecessárias são alguns passos importantes antes da negociação.

– Esses passos são extremamente necessários, pois só se deve buscar a renegociação de dívidas quando se tiver condições de pagar, ou seja, após conhecer as finanças e planejar. Um passo precipitado pode até piorar a situação – alerta o presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin), Reinaldo Domingos.

6 passos antes de começar a negociação

1. Coloque na ponta do lápis todas as suas dívidas.

2. Destaque as de produtos e serviços essenciais (como energia elétrica, água e moradia) e as de maior incidência de juros (cheque especial e cartão de crédito). Esses pagamentos devem ser prioridade.

3. Faça um diagnóstico financeiro, ou seja, saiba exatamente quais são seus ganhos e gastos mensais.

4. Com os números em mãos, elimine despesas supérfluas ou desnecessárias. Avalie isso em família.

5. Acesse o Feirão Limpa Nome apenas quando souber o quanto terá disponível mensalmente para pagar uma dívida.

6. Se tiver reservas financeiras para quitar as dívidas, negocie para obter bons descontos. Se não conseguir, poupe mensalmente e junte rendas extras (como o 13º salário). Planeje voltar a negociar em um futuro próximo.

Fonte: Reinaldo Domingos, doutor em Educação Financeira e presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin)

Passo a passo para aproveitar o Feirão Limpa Nome

– Acesse o portal do Feirão Limpa Nome. Caso seja a primeira vez, será preciso realizar cadastro com o número de CPF, nome da mãe, e-mail, telefone e criar uma senha de acesso. O site está disponível 24 horas.

– Após o acesso ao site, o internauta será direcionado para a página onde estão listadas as dívidas que constam na base de dados da Serasa e que podem ser negociadas com as empresas participantes.

– O consumidor inadimplente deve verificar se a empresa para a qual está devendo participa do programa.

– Na página, serão apresentados os canais de atendimento oferecidos por cada credor. É por eles que ocorrerá a negociação (telefone, e-mail ou chat).

– As empresas participantes prometem vantagens exclusivas porque têm à disposição ferramentas da Serasa que permitem analisar a situação de cada consumidor individualmente.

– Em alguns casos, há ofertas pré-estabelecidas ou até mesmo a possibilidade de simular, escolher a melhor condição de pagamento e gerar o boleto online.