Lactalis lança websérie e mostra caminhos da rentabilidade na produção leiteira

O Rio Grande do Sul produz 4,11 bilhões de litros de leite ao ano, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sendo o terceiro maior produtor do Brasil. Responsável por 11,61% da produção nacional, o Estado tem um amplo potencial de expansão de suas bacias leiteiras. Atenta a isso, a Lactalis Brasil está investindo em solo gaúcho para aumentar sua captação por meio de assistência ao produtor rural e oferta de insumos capazes de otimizar a produção e os resultados das propriedades.