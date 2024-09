Lactalis reforça presença no Rio Grande do Sul com investimento de R$ 100 milhões

A Lactalis Brasil anunciou um novo investimento de R$ 100 milhões em suas operações no Rio Grande do Sul. Esses recursos serão distribuído entre as cinco unidades da empresa localizadas em Teutônia, Tapera, Três de Maio, Santa Rosa e Ijuí, conforme anunciado nesta quinta-feira (29) durante a Expointer 2024. O aporte é mais um entre os efetivados nos últimos anos pela empresa, que gera quase 4 mil empregos diretos em solo gaúcho. Desde sua chegada ao território gaúcho em 2015, já investiu R$ 452 milhões na expansão de suas operações industriais na região.