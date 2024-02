Em uma cerimônia na Estação Experimental Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão, o Rio Grande do Sul dá oficialmente a largada nesta quarta-feira (21) à colheita do arroz. Com programação marcada até sexta-feira (23), a 34ª edição do evento busca ajudar os produtores a potencializar o resultado das safras com uma agenda de debates e atividades voltadas ao setor.