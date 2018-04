ENTREVISTA "Nenhum dispositivo substitui parar de fumar", afirma Tânia Cavalcante, médica do Inca Secretária-executiva da Comissão Nacional para Implementação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (Conicq) diz que produtos não podem ser introduzidos com a ideia de que são modernos e que não fazem mal à saúde