O Miss Universo deste ano foi marcado por mudança de regras, que quebraram padrões perpetuados ao longo de 71 edições. Pela primeira vez, o concurso contou com a participação de mães e mulheres casadas. Além disso, um dos destaques do evento, que ocorreu no último sábado (18), em El Savador, foi a presença da candidata Jane Garrett, modelo plus size, representante do Nepal.