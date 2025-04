Horóscopo do dia para Virgem: veja a previsão completa

Nesta segunda (07), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Virgem: nascidos entre 23 de agosto a 22 de setembro

Se as decisões que as pessoas tomam não lhe parecem de acordo com suas pretensões, evite confrontos e conflitos por enquanto, porque isso só agregaria demoras inúteis. Procure se movimentar com diplomacia, isso sim.